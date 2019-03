Classement des lycées 2019 : votre établissement a-t-il de bons résultats ?

publié le 20/03/2019 à 00:05

Accompagnement vers le BAC, réussite à l'examen, taux de mentions et valeurs ajoutées : l'Éducation nationale publie, ce mercredi 20 mars, les indicateurs de résultats des lycées. Le ministère a calculé la valeur ajoutée des établissements, c'est-à-dire leur capacité à accompagner et faire progresser leurs élèves jusqu'au bac. On compare le taux de réussite attendu au bac 2018 au taux de réussite réel, même chose pour les mentions. Et pour cela, tous les lycées généraux-technologiques et professionnels sont passés au crible.



Le premier réflexe, c'est de regarder le taux de réussite au bac 2018 de tel ou tel lycée, le taux de mention dans tel ou tel autre. Mais les IVAL, les indicateurs de résultats des lycées, ne sont pas un classement ou un palmarès car ils vont plus loin dans l'évaluation. Pour ça, il faut regarder la valeur ajoutée calculée pour chaque lycée.



Le taux de réussite au Bac

Chaque année, la DEPP l'organisme de statistique de l'éducation nationale, commence par faire une estimation de la réussite au Bac à partir du profil sociologique du lycée et du niveau des élèves à leur entrée en seconde à partir des notes du brevet. Ça donne un taux de réussite attendu pour chaque établissement, que l'on peut ensuite comparer au taux de réussite effectivement obtenu.



Plus le taux de réussite effectif est supérieur à l'estimation, plus la valeur ajoutée est forte (jusqu'à 15 points), et plus cela prouve que le lycée est parvenu à faire progresser ses élèves. On observe cette année les plus fortes valeurs ajoutée dans des lycées de la banlieue parisienne et en outre-mer.



Mais la grande majorité des lycées généraux et technologiques a une valeur ajoutée neutre, c'est-à-dire que le taux de réussite obtenu est conforme à l'estimation qui avait été faite. Dans ce cas, il faut regarder d'autres indicateurs pour se faire une idée plus fine de ce que le lycée apporte à ses élèves.



Le taux de mention

Pour la deuxième année, la DEPP a calculé la valeur ajoutée sur le taux de mention sur le même principe : taux attendu comparé au taux obtenu. Une valeur ajoutée positive sur le taux de mention montre que le lycée parvient à tirer encore davantage ses élèves vers le haut.





Il convient aussi de regarder la valeur ajoutée sur l'accès des élèves à la classe de première et ensuite l'accès à la classe de terminale. Cela permet de voir si le lycée est en mesure de mener un maximum d'élèves vers le bac. Si le taux d'accès à la classe supérieure est inférieur à ce qui était attendu, c'est que l'établissement a perdu des élèves en cours de route, et devra alors prendre des mesures contre le décrochage scolaire. Chaque indicateur permet aux équipes pédagogiques de mesurer l'effet de ses actions ou de cibler là où il faut mener des actions lorsque les valeurs ajoutées sont négatives.



