Surf de l'hiver : pourquoi on a plus envie de dormir l'hiver ?

Pourquoi a-t-on plus envie de dormir l'hiver ? Parce qu'on est fatigué évidemment, mais on va quand même essayer d'aller plus loin. D'abord un constat : ce n'est pas qu'une impression, c'est scientifiquement prouvé. Au cours de l'hiver, on a bien une augmentation du sommeil, en particulier du sommeil profond, d'à peu près 20%. Cela veut dire qu'il faudrait qu'on dorme tous 30 minutes de plus chaque jour, ce qui est énorme.

Cette envie de dormir s'accroit à cause du manque de lumière. Avec des journées plus courtes et le temps maussade, on vit un peu dans le noir. Notre corps pense que c'est la nuit et fabrique donc plus la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Conséquence, on a envie de dormir plus.

Mais il ne faut pas s'inquiéter, car il existe plusieurs moyens pour lutter contre cette envie de dormir et cette petite déprime passagère. Il est possible de s'acheter des lampes spécifiques pour faire de la luminothérapie. Cela est devenu à peu près accessible dans le commerce, puisqu'il y a des modèles à moins de 50 euros.

Sinon, il ne faut pas se laisser abattre en essayant de prendre la lumière le matin, afin de se réguler à nouveau. Il faut également faire du sport et puis surtout, se dire que les jours commencent déjà à rallonger.