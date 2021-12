Pourquoi le Père Noël s'habille-t-il en rouge ? C'est typiquement ce que tout le monde sait mais qu'on oublie à chaque fois. Une chose est sûre, ce n'est pas Coca-Cola qui a décidé d'habiller le Père Noël en rouge, comme certains le pensent.

Pour tout comprendre, il faut remonter aux véritables origines du Père Noël. C'est au IIIe siècle, dans la ville de Myre en Turquie. Il ne s'appelle pas encore Père Noël, mais Nicolas. Suite à un héritage, Nicolas va alors aider les plus démunis, les gens dans le besoin, et offrir des cadeaux aux enfants. À tel point, que Nicolas va devenir Saint-Nicolas, protecteur des enfants et ancêtre du Père Noël moderne.

Dès le Moyen-Âge, Saint-Nicolas portait une cape rouge, une époque où a priori, le Coca n'existait pas. Chaque illustrateur pouvait prendre quelques libertés, parfois la cape était verte, grise ou mauve. Mais le rouge était déjà très présent, puis la légende de Saint-Nicolas à pris le bateau pour l'Amérique. Et c'est au XVIIe siècle, que Sinterklaas devient alors Santa Claus et est associé à la fête de Noël. C'est là, que Saint-Nicolas commence à être remplacé par le Père Noël.

Et là, tout y est, la grande barbe blanche, le personnage joufflu, les rennes volants, le traîneau supersonique et le manteau rouge évidemment. Mais ce n'est qu'en 1930, que Coca-Cola va faire son apparition dans cette histoire. La boisson gazeuse se vend beaucoup moins bien en hiver. Alors pour booster les ventes, l'entreprise américaine a demandé à un illustrateur, de créer une publicité avec le Père Noël. Face au succès de cette pub, Coca-Cola va fixer l'image du Père Noël dans l'imaginaire collectif.