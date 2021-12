Pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre ?

Après un an d'attente, ça y est, Noël est là ! Le 25 décembre, les chrétiens célèbrent la naissance du petit Jésus, mais est-on sûr qu'il soit bien né à cette date ? À vrai dire pas du tout, c'est même tout le contraire.

Plusieurs théories pour lui trouver une date de naissance réelle ont émergé. Certains astronomes ont parlé du mois de septembre par rapport à l'étoile du berger, qui serait une conjonction des planètes Saturne et Jupiter et n'aurait pu avoir lieu que ce mois-là. Une autre évoque la présence de troupeaux et de bergers à l'extérieur signalée par les récits bibliques au moment de la naissance de Jésus. L'événement n'aurait alors pas pu avoir lieu en plein hiver.

Jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ne fêtaient pas Noël, mais l'idée d'une nouvelle fête pour unifier davantage les croyants a ensuite germé. Noël est finalement institué le 25 décembre par l'empereur Constantin et le pape Libère, en l'an 354.

Cette date, plus symbolique que réelle, n'a pas été choisie au hasard : il s'agissait initialement d'une fête païenne très connue, celle de Sol Invictus, autrement dit soleil invincible, lors de laquelle la renaissance du soleil était célébrée. À l'époque, le 25 décembre correspondait au solstice d'hiver, les jours commençaient alors à se rallonger. Le symbole du retour de la lumière correspondait alors à l'idéologie chrétienne.

Sur les 2,3 milliards de chrétiens dans le monde, tous ne fêteront pas Noël samedi. Les orthodoxes et les chrétiens de l'Église apostolique attendent ainsi le 6 janvier, la date des rois mages. Gaspard, Melchior et Balthazar sont d'ailleurs à l'origine de la tradition des cadeaux, eux qui ont apporté des présents à Jésus.