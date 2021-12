Pourquoi la neige est-elle blanche ?

"Tombe la neige", chantait Adamo Salvatore en 1967. Pour certains, celle-ci, qui apporte un peu de poésie dans ce monde de brutes, aurait également la qualité de masquer un peu les défauts de l'humanité. Mais pourquoi cette couleur blanche ?

Pour comprendre, il faut d'abord revenir aux fondamentaux et comprendre ce qu'est la neige. "Ces gouttelettes d'eau vont tomber sous leur propre poids, c'est ce qu'il se passe quand on est au-dessus de zéro degré. Si on est en dessous de cette température, eh bien là les gouttelettes vont se cristalliser et ces flocons de neige vont tomber sous leur propre poids" également, expliquait Jamy Gourmaud dans l'émission C'est pas sorcier.

Pour faire simple, la neige est de la pluie gelée. Or, l'eau est transparente, la glace aussi. La couleur blanche provient en réalité de l'accumulation des flocons de neige, eux-mêmes composés de millions de cristaux de glace de quelques millimètres chacun collés les uns aux autres. Le tout forme un ensemble compact qui va réfléchir la lumière.

L'effet d'albédo

"La lumière qui nous arrive du soleil comporte toutes les couleurs. Lorsque celle-ci arrive sur la neige, elle est réfléchie par les cristaux. Tous les rayons lumineux vont se mélanger et notre œil va le percevoir comme du blanc, car il est le mélange de toutes les couleurs", détaille une scientifique. Rien à voir avec les couleurs mélangées pour peindre un tableau qui, elles, donnent du noir, tandis que des spots lumineux mélangés donneront du blanc : tout est affaire de perception.

Autre avantage, "la neige blanche lui permet de fondre beaucoup moins vite, car la lumière n'est pas absorbée mais renvoyée vers l'atmosphère. Ce qui veut dire que la neige fond moins vite que si elle était noire par exemple", indique un autre spécialiste. On parle alors d'effet d'albédo : le blanc renvoie la lumière alors que le noir la transforme en chaleur.