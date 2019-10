publié le 16/10/2019 à 10:31

Le gouverneur de Californie a annoncé la fin de la production de fourrure sauvage à partir de 2023. Cette décision est historique car c'est le premier État américain à interdire cette production sur son territoire. Une tendance mondiale, à laquelle, pour l'instant, la France ne se joint pas.

La mesure fait polémique de l’autre côté de l’Atlantique puisque le marché américain de la fourrure avoisine les 1,5 milliard de dollars. De nombreux pays européens ont déjà banni les fermes à fourrures notamment au Royaume-Uni, en Autriche, aux Pays-Bas, en Allemagne et en République Tchèque. L’année dernière, la Norvège s’est également engagée dans cette voie. Après avoir fourni un million de fourrures par an, en 2025 ce sera fini.

En France, le piégeage des animaux à fourrure est interdit mais pas leur élevage. Selon la fondation 30 millions d’amis, il y aurait une dizaine de fermes sur le territoire dans lesquelles on élève et on enlève les peaux des lapins, visons, castors mais aussi ragondins. Régulièrement interrogés sur une possible interdiction, les gouvernements successifs

ont toujours refusé cette interdiction, malgré la petitesse du marché, arguant des méthodes d’abattage dans les règles.

Les Français se détournent de la fourrure

La population est de plus en plus réticente à porter de la fourrure. La souffrance animale est

devenue un sujet important dans la société française et la fourrure n’y échappe pas. Même le monde de la mode lui tourne le dos de plus en plus, se dirigeant vers la fausse fourrure.

Mais attention, Human Society, une des plus grandes associations de défense des animaux aux États-Unis, affirme que la plupart des fourrures synthétiques dans les doudounes recèlent de la vraie fourrure sans que ce soit indiqué sur l’étiquette. Elle conseille pour reconnaître la vraie de la fausse, de brûler la fourrure, l’odeur de plastique montrera que c’est de la fausse.

