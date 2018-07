Automobile : le malus écologique sera encore durci au 1er janvier 2019

publié le 20/07/2018 à 08:10

C'est écrémage par le haut. On va abaisser encore de 3 grammes de CO2 le seuil de déclenchement du malus. Cela démarrera à 117 grammes d'émission de gaz carbonique au kilomètre au lieu de 120 grammes. Mais ça n'a pas grande importance, car plus personne ne sait exactement quand on est soumis au malus. Ni même si le niveau d'émission affiché est le vrai.



Le montant du malus, lui, restera le même : compris entre 50 et 10.500 euros. Pour faire simple, si vous n'achetez pas une voiture électrique ou hybride, vous avez toutes les chances de payer un malus.

Ce sera de plus en plus vrai puisque l'idée du gouvernement est de baisser de 3 grammes le seuil tous les ans jusqu'en 2021 pour accélérer la transition énergétique. Et à la rigueur, pourquoi pas ? On voit que la prime à la conversion pour sortir les vieux modèles est en train de décoller. On a quasiment atteint l'objectif annuel de 100.000 demandes et ce sont surtout des ménages modestes qui en ont bénéficié.

Dans un parc dont la moyenne d'âge est de plus de huit ans, tout ce qui permet de renouveler les modèles très polluant est une bonne solution. Une étude anglaise montrait récemment qu'en Grande-Bretagne, la pollution causait 40.000 morts par an dont un quart à cause des gaz d'échappement.