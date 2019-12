publié le 17/12/2019 à 19:40

C’est bientôt les fêtes ! Des moments en famille, des cadeaux, de bons repas et quelques petits mensonges pour préserver la magie de Noël ! Les auditeurs d’RTL, ce ne sont pas les enfants de moins de huit ans mais quand même, je vais m’abstenir de provoquer un tollé en révélant des vérités que des oreilles innocentes ne sont pas encore prêtes à entendre !

Parce que s'il y a des personnes à préserver, ce sont bien nos enfants même si on leur laisse une planète dégueulasse, un système à bout de souffle et un quotient intellectuel en perpétuelle chute libre. Allez ! C’est pas le moment de voir l’aspect négatif de notre monde.

On nous a servi de jolis mensonges cette semaine, de petits cadeaux pour nous éviter de déprimer et ainsi de nous intoxiquer par un mélange lexomyl - cubi de piquette pendant les fêtes, car on va pas se mentir, il y a beaucoup de familles qui ne pourront pas se payer du champagne, d’où la piquette et les antidépresseurs, c’est encore à peu près remboursé. Vive la sécu !

Il fallait bien donner un peu d’espoir aux Français en cette fin d’année donc même les mensonges parfois, ça fait du bien. Un joli cadeau de Brune Poirson, secrétaire d’État à l’Écologie : "le plastique à usage unique va être supprimé d’ici 2040, c’est un signal très fort et concret". Oh non madame Poirson, un signal fort et concret aurait été d’arrêter en 2021 comme au Canada, ou même il y a dix ans puisque ça doit déjà faire vingt ans qu’on en parle.

"Il est drôle ce vieux Polanski à se faire passer pour une victime"

Alors non, ce n’est pas un signal fort, c’est de la merde ! C’est cadeau, c’est Noël ! Un autre joli cadeau dans Paris Match cette semaine de Roman Polanski qui prétend "qu’on veut faire de lui un monstre". C’est à dire qu’il y est arrivé tout seul, Easy ! Un joli tableau de chasse le Polanski et quand il déclare : "c’est facile de porter plainte quand les faits sont prescrits" on répondrait : "c’est facile de fuir son pays quand la justice veut vous condamner".

Il est drôle ce vieux Polanski à se faire passer pour une victime, il serait prêt à prétendre n’importe quoi pour des nominations aux César. C’est cadeau, c’est Noël. Et puis le plus beau cadeau de Noël est attribué à Édouard Philippe qui nous assure que le nouveau plan retraite est universel, solidaire, anti-précarité. Quel altruisme !

Le gouvernement vous garantit 1.000 euros de retraite pour une carrière pleine au Smic, c’est généreux, parce que dans 20 ou 30 ans, à la vitesse à laquelle les prix augmentent et les salaires stagnent, avec ta retraite, tu pourras remplir un cadis de paquets de pâtes. Mais faites des efforts les Français ! Certains ne peuvent plus acheter à manger mais mettez de l’argent de côté ! Constituez une retraite complémentaire et contribuez à faire entrer certaines entreprises privées au CAC 40.

+ 34,8% pour 14 milliardaires français

Il faut savoir que la richesse cumulée des 14 milliardaires français s’est accrue de 34,8 % en 2019. Une croissance record comparée aux Chinois, 17% et aux américains, 15%. Mais il n’y a pas d’argent en France. Pendant ce temps là, Édouard Philippe va vérifier que tous nos ministres, parlementaires, secrétaires d'État vont déclarer la presque totalité de leurs revenus, biens et mandats s'il n'ont pas une crise d'amnésie. Joyeux Noël M.Delevoye.



Passez de belles fêtes en toute honnêteté, mangez bien ! Buvez bien ! profitez bien ! Et surtout, continuez à vous convaincre que les Français ne sont qu’un peuple de gâtés, de feignants et de geignards, ça sera meilleur pour la digestion. Allez ! c’est cadeau, c’est Noël !