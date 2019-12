publié le 11/12/2019 à 15:34

Déjà condamné pour des faits de viols sur mineure par la justice américaine, Roman Polanski est accusé de faits similaires par Valentine Monnier, une photographe française. Le cinéaste estime que l'"on essaie de faire de (lui) un monstre" et affirme que "cette histoire est aberrante" dans sa première interview depuis les accusations.

Dans cet entretien à paraître ce jeudi 12 décembre dans le magazine Paris Match, dont il fait la Une, le réalisateur de 86 ans "nie absolument", comme il l'avait déjà fait par l'intermédiaire de son avocat, les accusations de Valentine Monnier. Cette photographe française affirme avoir été frappée et violée par Roman Polanski en 1975 en Suisse alors qu'elle avait dix-huit ans.

Roman Polanski a déclare se souvenir "à peine" de Valentine Monnier. "Son visage sur les photos publiées me dit quelque chose, pas plus", explique-t-il. "C’est facile d’accuser quand tout est prescrit depuis des dizaines d’années, et lorsqu’on est certain qu’il ne peut y avoir de procédure judiciaire pour me disculper".