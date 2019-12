Andréa Bescond rend hommage au youtubeur décédé Grégoire Hussenot

publié le 03/12/2019 à 18:50

Quand tu as vingt-cinq ans, t’as pas connu une société sans téléphone portable, sans

internet. Tu sais pas ce que c’est. T’as pas connu la queue à la cabine téléphonique pour essayer d’annoncer à ton pote que tu ne peux pas venir au rendez-vous que vous vous étiez fixé alors qu’il t’attend depuis une heure sur un banc de l’avenue Jean Jaurès et que tu vas tenter, en vain de faire sonner la cabine téléphonique qui se trouve à dix mètres de ce banc, en te disant qu’il n’entendra pas puisque Paris, c’est bruyant jusqu’au moment où même cet

utopique projet tombe à l’eau puisque tu n’as plus d’unités sur ta carte téléphonique!

T’as pas connu la correspondance entr’amis, quand tu courais à la boite aux lettres

chaque matin pour y découvrir un courrier tout pailleté, quand ton cœur battait pour

ouvrir proprement l’enveloppe pour ne rien déchirer du trésor à l’intérieur, que ce

papier était parfumé, que tu passais quatre heures de ta précieuse enfance à

répondre en gâchant quinze feuilles de ton papier à lettres car tu devais écrire au stylo

non effaçable, que tu attrapais ton dictionnaire pour vérifier l’orthographe d’un mot.

À l’époque, je t’aime ne s’écrivait pas JTM. T’as pas connu l’enregistrement de ton tube préféré à la radio, quand tu restais des heures devant ton radio-cassette pour ne pas louper le début de I'm the queen of the night de Whitney Houston et que tu pestais contre l’animateur qui défonçait la fin de la chanson avec son vieux slogan : "Ok c’est l’été, il fait chaud, c’est les vacances ! Ecoute Radio".

Que tout le monde t'imite et ça ira mieux

Mais quel con ! Il vient de gâcher ma Face A ! Toi, tu es né dans une société beaucoup plus simple pour le numérique, la rapidité, la communication. Et c’est très agréable.

Mais alors, tu as grandi avec les gens qui fixent l’écran de leur portable dans le

métro. Tu as grandi en remarquant que les gens regardent souvent leurs chaussures en

marchant vite dans la rue, la mine inquiète, les traits crispés.

Tu as grandi dans un monde où patienter rime avec ennui ou perte de temps.

Alors tu as réfléchi à une solution pour aider les gens à sourire, depuis tout petit, tu

voulais faire des cadeaux, tu voulais être : "Offerteur". À vingt-cinq ans, tu as décidé de brandir un grand panneau dans la rue sur lequel tu avais écrit : "Vous êtes super" et tu as filmé le sourire de ces gens quand tu leur clamais : "Vous êtes formidable !".

D'Internet jusqu’à la télé tu as diffusé ton message de bienveillance et d’amour, il y a

quelques jours, tu es mort, tu avais vingt-neuf ans et tu laisses sur cette planète ce

message : "Réalisez vos rêves et aimez-vous bordel de merde !". Merci Grégoire Hussenot, que tout le monde t'imite et ça ira mieux.