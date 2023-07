En attendant son grand retour le 28 août, nous revenons sur les moqueries de Philippe Caverivière à l'égard de Gérard Larcher, président du Sénat.

En recevant le "numéro 2 de l'État", notre humoriste s'est fait plaisir. Le président du Sénat est censé remplacer le président de la République en cas d'incapacité à gouverner de ce dernier. Alors, en attendant son heure, "Gérard regarde BFM en permanence, il est prêt à démarrer. Il entend "Attentat contre Macron", Gérard, il enfile sa veste... Le président a reçu un œuf, bon Gérard, il enlève sa veste et dit "Bon, c'est pas pour ce coup-ci".

Mais Philippe Caverivière sait reconnaître les multiples talents de Gérard Larcher : "Il est chasseur, mais aussi vétérinaire, et c'est pas inutile, parce que si vous mettez un coup de chevrotine dans les fesses d'un lapin de garenne, vous avez la compétence pour le rafistoler ! Il ne finit pas forcément en civet".

"Les sénateurs ne sont pas vieux, ce sont les Rolling Stones de la politique", puisque celui qui s'est opposé à la suppression du régime spécial des sénateurs est "plus jeune que Mick Jagger". Ainsi, Philippe Caverivière se place pour un potentiel futur gouvernement de celui qu'il décrit comme un "gamin à côté" du musicien : "Si Emmanuel choppe une grave MST avec Mbappé, c'est Gérard qui prend la relève, et y'aura un poste de ministre de la Culture à pourvoir, on sait jamais !"

Avant de conclure, en parlant des quatre mandats de président du Sénat du natif de l'Orne : "Soit vous êtes très compétent, soit vous êtes un dictateur. On vous surnomme le Kim Jong-Un du palais du Luxembourg, le Bokassa de la rue de Vaugirard".