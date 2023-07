Philippe Caverivière : "La retraite, t'en as qu'une, alors que les yeux... t'en as deux"

La séquence de la réforme des retraites a marqué tout le monde, y compris Philippe Caverivière, qui en a parlé à maintes reprises à l'antenne au cours de ces derniers mois.

Pendant ces mois agités de la réforme des retraites, qui prévoyait de faire passer l'âge minimum de départ à la retraite de 62 à 64 ans, Philippe Caverivière avait une solution pour faire passer la pilule.

En effet, plutôt que d'envoyer des ministres dans les médias, il recommandait au gouvernement d'envoyer des "concessionnaires Renault" car "seul un mec capable de te vendre une Twingo d'occas' est capable de te vendre cette réforme des retraites."

C'est non sans ironie que l'humoriste analysait la situation de la répression, en plein mouvement social : "Visiblement, les Français tiennent plus à leur retraite qu'à leur œil droit, puisque la retraite, t'en as qu'une, alors que les yeux... t'en as deux."

Et de conclure : "On ne demande pas grand-chose aux cadres, beaucoup aux ouvriers et rien aux retraités, qui sont assez d'accords. C'est assez humain d'être favorable aux efforts des autres, mais c'est bien que le quatrième âge ne manifeste pas, ça évitera de balancer leurs dentiers et leurs couches sur les CRS."