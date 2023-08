Philippe Caverivière revient sur sa carrière de GO au Club Med

Prêt à se confier sur son ascension professionnelle, Philippe Caverivière revient sur ses années au Club Med Agadir. "J'étais un peu un nageur de combat", s'est-il venté tout en se comparant à Jordan Bardella. "Premier ministre à 26 ans, ça serait fou, alors que moi à 26 ans, j'étais en paréo au Club Med d'Agadir, je faisais l'aquagym pour les vacancières hollandaise en surpoids, aux fessiers rougis par le fourbe soleil marocain", avait raillé le chroniqueur.

Face à Claude Malhuret, l'humoriste n'a pas pu s’empêcher de juger et de comparer leurs CV. "C'est fou le parallèle entre nos deux parcours professionnels, vous avez hésité entre médecin et avocat et du coup, vous avez fait les deux et moi, j'ai hésité entre médecin et avocat et du coup, j'ai fait GO et sport terrestre au Club Med d’Agadir", a constaté Philicppe Caverivière.



Le chroniqueur ne manque d'ailleurs pas d'appuyer sur ce parallèle avec l'ancien président de Médecins sans frontières et cofondateur du site Doctissimo :"Vous avez travaillé au Maroc aussi, quand je vous dis qu'on est pareil, vous aviez 18 ans, jeune militant à gauche, étudiant brillant [...] bref, on a le même parcours".

