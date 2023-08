Nupes : Philippe Caverivière revient sur l'année politique de l'union de la gauche

BEST OF - Spéciale NUPES

La nouvelle union de la gauche, la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale), a fêté son premier anniversaire en 2023. Parmi cette union figure notamment la France insoumise particulièrement appréciée par Philippe Caverivière. "On a du mal à dissimuler notre préférence pour la France insoumise". "On a reçu tous les cadres ici et ça s'est toujours bien passé. Mathilde Panot très sympa, Alexis Corbière, François Ruffin, Adrien Quatennens… Jean-Luc Mélenchon on l'a invité 14 fois, il est venu qu'une fois", s'amuse l'humoriste.

Les partis de gauche ont d'ailleurs été suivis à plusieurs reprises par l'extrême droite pour contrecarrer les plans de l'exécutif. "La Nupes et le RN n'ont pas le même maillot, mais la même passion, faire chier Macron", commentait Philippe Caverivière après que le RN avait voté la motion de censure votée par la Nupes.

"On est d'accord, Marine Le Pen qui vote Nupes c'est étrange. C'est Gérard Larcher qui défile pour Dior, c'est PPDA qui milite pour 'Ni putes ni soumises', c'est Morandini qui finance une crèche, c'est Eric Zemmour qui mange un couscous à la Grande Mosquée Paris", continue-t-il.

