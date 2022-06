ÉDITO - Taux d'intérêt : qu'est-ce que le retour du "Club Med" ?

Le "Club Med", c’est ainsi que les Allemands appelaient les pays d’Europe du Sud, l’Italie en particulier, mais aussi la France, lors des débuts de l’euro il y a vingt ans. Le Club Med, vu d’Allemagne, représentait aussi les pays qui n'étaient pas sérieux et qui accumulaient des dettes et déficits budgétaires à cause de leur mauvaise gestion.

Voilà que ce Club Med se manifeste à nouveau. Sur les marchés financiers, les taux d’intérêt de l’Italie sont en train d’exploser. Ils ont atteint hier, le 14 juin, 4,2%, tandis que la Grèce approchait les 5%. On n’avait pas vu de tels niveaux depuis 2013, en sortie de la crise de l’euro. Le problème, c’est qu’ils risquent d’asphyxier ces deux pays.

Les investisseurs sont inquiets, à cause de l’inflation, des craintes de récession et des décisions à venir des autorités monétaires. Ils se méfient de tout ce qui leur semble risqué, par crainte de ne pas être remboursés. Les investisseurs ne prêtent donc aux emprunteurs jugés fragiles qu’à un prix de plus en plus élevé. Le niveau des taux d’intérêt d’un pays, c’est le baromètre de la confiance qu’il inspire : plus le taux est élevé, moins le pays inspire confiance.

La position de la France

De ce côté, la France est la plus mauvaise des bons. Il y a en fait les pays risqués au sud avec l’Italie et la Grèce, à plus de 4%. D'autres pays sont un peu risqués comme l'Espagne et Portugal, autour de 3% par an. La France, l’Autriche et la Belgique sont au milieu, à 2,3% hier soir.

La référence la plus solide est l’Allemagne à 1,70%. Seule la Suisse fait mieux en Europe. Le phénomène est assez curieux car le baromètre suit très exactement le nombre de jours d’ensoleillement. Là où le soleil est abondant, on gère mal les finances publiques et les taux sont élevés, au contraire, là où il fait souvent gris, il y a des taux bas d’où l’expression "Club Med".

Quels sont les conséquences ?

Les risques sont très importants, car l’état ne parvient plus à se financer à bon compte. Ces deux pays sont déjà assez affaiblis. Pour eux, l’union monétaire a été une catastrophe. L’Italie n’a survécu à la crise Covid que grâce à des emprunts et des dons de l’Europe, sinon, elle se serait effondrée.

Nous sommes désormais dans une situation de pré-crise de l’euro, comme il y a dix ans, lorsque l’union monétaire avait failli exploser, sous l’effet de ces divergences des taux. Mais pourquoi ces pays ont des taux de crédit différents au sein de la même union monétaire ? Chaque gouvernement est responsable de ses finances, contrairement à ce qui se passe dans un état comme les États-Unis par exemple, où il existe un gros budget fédéral.

En Europe, les pays du Nord ont toujours refusé de fusionner les budgets nationaux parce qu’ils ne voulaient pas être responsables des dettes créées par le Club Med. Pourquoi un pays où l’on part à la retraite à 67 ans paierait-il pour celui où l’on part à 62 ? Chacun a donc conservé sa souveraineté budgétaire et son taux d’intérêt, avec le risque de crise qui lui, menace toute la zone.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info