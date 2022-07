Guerre en Ukraine : les blessés du Donbass évacués en train par Médecins sans frontières

Alors que les Russes pilonnent l'est de l'Ukraine, une nouvelle frappe a fait au moins quinze morts dimanche 10 juillet. Celle-ci a éventré un immeuble d'habitation à Tchassiv Iar, une petite ville de 12.000 habitants. Au moins vingt-quatre personnes, dont un enfant, sont toujours prisonnières des décombres.

L'urgence est d'évacuer au plus vite les civils du Donbass. Pour mettre à l'abri les plus grièvement blessés, Médecins sans frontière a mis en place un train médicalisé. Ce dernier opère des rotations toutes les semaines et a déjà permis d'évacuer 800 personnes.

Non loin du front, le train entre dans une gare. Les ambulances, elles, sont arrivées quelques minutes auparavant par un chemin dérobé. Au total vingt-deux patients arrivés des hôpitaux de la région vont être installés à bord. "Soit les hôpitaux débordent parce qu'il y a beaucoup de blessés, soit les routes ne sont plus accessibles donc sans ça certaines personnes ne pourraient pas être évacuées", explique Marie Burton est la coordinatrice de ce train médical géré par MSF.

Les blessés, dont un homme avec une trachéotomie, sont ensuite répartis dans les vingt-huit wagons médicalisés, dont une unité de soins intensifs. "On a un monitoring, des respirateurs pour les personnes qui sont ventilées, des électrocardiogrammes et des échographes à bord, donc on a vraiment le même équivalent qu'une unité de soins intensifs dans un hôpital", poursuit Marie Burton.

Pour rejoindre d'ouest de l'Ukraine, le voyage va prendre 24 heures. Les patients seront ensuite répartis dans les différents hôpitaux, loin des combats.

