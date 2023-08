Philippe Caverivière revient sur l'année mouvementée de l'imam Iquioussen

BEST OF - Spéciale Imam Iquioussen (2/2)

Il a été l'un des protagonistes de la saison 2023 de L’œil de Philippe Caverivière : l'imam Iquioussen donnait de ses nouvelles, peu importe où il se trouvait dans le monde.

Visé par un arrêté d’expulsion signé par le ministre de l'Intérieur, le conférencier d'origine marocaine pouvait compter sur le soutien de l’humoriste, avec l'aide de Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver.



Tout au long de la saison, le chroniqueur Philippe Caverivière tenait à réconcilier l'imam Iquioussen avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Vous le savez, je suis un homme de parole. Je me suis fixé une mission ici, faire cesser ce conflit idiot entre notre ministre de l'Intérieur et l'imam Iquioussen. On va rétablir le dialogue grâce à un professionnel de la réconciliation, Julien Courbet", avait-il affirmé dans sa chronique.

