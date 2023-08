Philippe Caverivière fait honneur à Louis Bodin au salon de massage naturiste du Petit Bambou

Au sein de la tablée de la matinale, Philippe Caverivière et Louis Bodin sont deux comparses inséparables. Pour rendre honneur à cette amitié, l'humoriste aborde le Petit Bambou, le salon de massage asiatique naturiste préféré du météorologue. "En parlant de massage, on ne fait confiance qu'aux professionnels du Petit Bambou, c'est un établissement asiatique qui vient de rouvrir cette rentrée et vous bénéficiez de -30% avec le code promo "Louis Bodin"", affirme le chroniqueur.

Lorsque Philippe Caverivière parle de lui, il en profite toujours pour taquiner son collègue : "un peu comme Louis Bodin en arrivant au Petit Bambou, je vais me foutre à poil". Claude Lellouche a dit qu'on est fidèle jusqu'à ce qu'on trouve mieux nous. "C'est une formule plus jolie que celle de Louis Bodin qui affirme qu'on est fidèle jusqu'à ce qu'on arrive à La Jonquera, sur le parking du Paradise", selon l'humoriste.

Spécialiste de la météo, Louis Bodin a parlé du phénomène de la plume de chaleur. "La plume de chaleur, c'est aussi le nom d'une option régulièrement demandée par Louis Bodin au salon de massage naturiste du Petit Bambou", s'amuse-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info