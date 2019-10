Pesticides : la consultation sur les distances à respecter est-elle efficace ?

publié le 01/10/2019 à 09:14

On peut encore donner son avis sur les distances minimums de zones d’épandage des produits phytosanitaires, jusqu’à 20h ce mardi. Pour l’instant, la page consultation distance d’épandages sur le site du ministère de la transition écologique comporte 47.690 commentaires en trois semaines, cela prouve tout de même de l’intérêt pour le sujet.

L’État n’a pas lésiné sur les moyens : trois semaines de consultation, trois sites internet à disposition de trois ministères. Trois semaines de pur bonheur. Tellement heureux que personne n’est content. Les agriculteurs multiplient les actions, les maires continuent à prendre des arrêtés contre les pesticides sur leur communes et les écologistes se mobilisent.

Il faut imaginer l’ambiance à la fête de clôture de cette consultation.

Le gouvernement a voulu faire vite pour couper l’herbe sous le pied des manifestations pro et anti-pesticides, c’est raté. Cette consultation ne devrait pas réconcilier les deux parties. D’un côté vous avez certains agriculteurs qui s’opposent à la distance préconisée par le gouvernement, à savoir 10 mètres entre le champ sur lequel on va vaporiser des produits phytosanitaires. De l’autre, des maires qui ne veulent plus en entendre parler.

À quoi va servir cette consultation ?

À partir de là, c’est comme lorsque vous commandez de la nourriture entre amis. "T’aimes la viande, toi le poisson ? On va commander une pizza : personne n’en à envie donc au moins ça fait l’unanimité". Forcément ça râle. À la veille des élections municipales, le dossier reste tendu pour le gouvernement.



Mais cette consultation, elle va bien servir à quelque chose ? Après dépouillement des avis, il y aura une synthèse puis un arrêté que l’on nous promet publié avant le 1er janvier prochain. Un décret national mais qui doit tenir compte des discussions actuellement en préfecture et qui devrait prévaloir, sans être forcément en accord avec l’avis national.

Génération future, à l’origine de la saisine auprès du conseil d’État pour fixer des zones tampons, ne cache pas son envie de porter de nouveau l’affaire devant le conseil d’État. Il y a de fortes chance pour que les zones d’épandage accompagnent encore les discussions des repas de famille pendant un certain temps.