Pauvreté : un Français sur quatre ne mange pas à sa faim, selon le Secours Populaire

Selon un sondage mené par le Secours Populaire via Ipsos, 27% des Français ne mangent pas à leur faim. Un quart de la population française est contrainte de réduire les quantités de les assiettes et un Français sur cinq saute même des repas. Thierry Robert, directeur général du Secours Populaire, tire la sonnette d'alarme au micro de RTL.

Il pointe ainsi que ce sont des chiffres fortement liés à la crise sanitaire. "C'est ce que l'on constate depuis maintenant plus d'un an et demi, la venue au Secours Populaire de personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas besoin d'aide d'associations", déplore Thierry Robert. Parmi les personnes concernées, il y a "des gens qui sortent des critères sociaux", assure-t-il, comme des auto-entrepreneurs, des intérimaires et surtout des étudiants, premières victimes de la crise sanitaire, rappelle le directeur du Secours Populaire.

Ce sondage met également en avant d'autres chiffres alarmants : 42% des parents se privent pour offrir de meilleures conditions de vie à leurs enfants. "On a vu cette souffrance à la fois des parents et à la fois des enfants pendant toute la durée de cette crise sanitaire", déclare Thierry Robert. Pour y faire face, le Secours Populaire met tout en œuvre pour renforcer ses partenariats avec le secteur de l'agroalimentaire et l'agriculture, ainsi que les marchés de bio "pour développer cette aide alimentaire indispensable", précise-t-il.