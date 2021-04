publié le 29/04/2021 à 12:47

Il y a des jours comme ça, où votre vie bascule grâce à RTL. Ce jeudi 29 avril 2021, dans l'émission Ça peut vous arriver, Julien Courbet a fait gagner 10.000 euros à un auditeur. Une somme doublée, puisque 10.000 euros supplémentaires ont été également versés à l'association du Secours populaire !

Il s'appelle Jérôme, et est chauffeur routier. "Je suis actuellement dans mon camion, j'ai chargé à Lyon et je remonte maintenant vers l'Oise", explique-t-il à l'antenne, avant de faire résonner son klaxon sur l'aire d'autoroute, sur demande de Julien Courbet. Pour lui, cette somme tombe à pic. "Je suis père de famille, et un de mes deux garçons passe actuellement son permis, on va pouvoir lui acheter une belle voiture, confie-t-il. C'est vraiment formidable, ça récompense ma fidélité à RTL depuis des années".

Un cadeau exceptionnel offert par Julien Courbet et son équipe, qui offre également cette somme au Secours populaire, pour, plus que jamais, aider dans la distribution de nourriture.