publié le 10/04/2021 à 11:00

Samedi 10 avril, nous revenons sur l'opération solidarité avec les étudiants lancée il y a deux mois par RTL et le groupe M6 en liaison avec le Secours populaire. Cette action a permis de récolter 110.000 euros, une somme bien utile puisque l'activité des bénévoles a explosé ces derniers mois en raison de la crise sanitaire.

À Marseille, ce sont 20 bénévoles qui assurent la permanence pour distribuer des colis aux jeunes dans le besoin. Et pour certains, ils ne sont pas plus âgés que ceux à qui ils viennent en aide. Baya est la référente de Solidaribus : "On se déplace partout à Marseille dans les missions locales, les foyers de jeunes travailleurs ou les facultés. L'année dernière on était à 20 colis par semaine, en septembre 2020 on était à 100 colis par semaine et là on est à 250 colis par semaine", indique la jeune femme.

La demande explose et le Secours populaire manque de bras. Alors parfois, il recrute même dans les rangs de ses bénéficiaires, comme l'indique Virginie Bursi, en charge de la jeunesse : "Ce qui me rend admirative c'est tous ces jeunes qui se mobilisent, qui des fois sont rencontrés une première fois parce qu'ils viennent demander un colis et qui aujourd'hui font partie de l'équipe de notre Solidaribus, et eux-même viennent aider", salue Virginie.

Des étudiants qui vivent parfois avec moins de 100 euros par mois et qui doivent en plus s'organiser pour ne pas abandonner leurs études.