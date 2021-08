Passe sanitaire : qu'est-ce qu'un QR code ?

L'extension du passe sanitaire est appliquée à partir de ce lundi 9 août, il s'appuie sur la technologie du QR code ("quick response code", code à réponse rapide en français), une sorte de code barre à deux dimensions qui est en quelque sorte une version améliorée du code barre et de plus en plus utilisé dans la vie quotidienne notamment sur les tables des restaurants.

Composé de carrés et de motifs géométriques noirs sur un fond blanc, le QR code sert à stocker des informations et à les rendre rapidement accessibles. Il suffit de le scanner via l'appareil photo d'un smartphone ou d'une tablette, avec ou sans l'aide d'une application de lecture selon le système d'exploitation (iOS d'Apple, Android de Google) du terminal, pour lire le QR code et accéder à ses informations.

Lien internet ou de téléchargement, fiche de contact, validation d'un ticket de transport ou d'un billet de cinéma, ou encore code d'accès pour se connecter à un réseau wifi, le champ d'utilisation des QR codes est infini. A partir de ce lundi, il entrera un peu plus dans la vie des Français.