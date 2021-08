Vacances et passe sanitaire : jusqu'à 8h de queue dans les pharmacies et laboratoires

A Neuilly-sur-Seine, la file s'étend sur une vingtaine de mètres devant le laboratoire, elle occupe toute la largeur du trottoir et déborde même derrière les barrières censées la contenir "c'est la file la plus longue de ma vie ! Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde" confie un homme.

En effet, personne ne renonce. Ici, tout le monde a un vol à prendre dans les 48 heures. Éléane a notamment demandé à ses amis de lui apporter à manger et à boire pour ne surtout pas perdre sa place : "je suis au bout de ma vie, mais il faut attendre, on n'a pas le choix, on veut tous partir en vacances pour souffler."

Mal au pied, aux jambes ou aux reins, certains finissent par s’asseoir par terre ou à l'écart sur une chaise de camping : "on se relais pour ne pas perdre la place, j'en profite pour faire une pause lecture", souffle une jeune femme. Plus le temps d'attente est long, plus les esprits s’échauffent... et puis finalement, après plus de huit heures de queue, le tour arrive pour faire le test. Les personnes derrière se rongent encore les ongles et espèrent réussir à passer avant la fermeture pour ne pas avoir attendu en vain et ainsi sauver les vacances.