Crédit : QUENTIN VERNAULT / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

204.090 manifestants dont 14.250 à Paris se trouvaient dans les rues de France ce samedi 31 juillet. Des manifestations qui ont rassemblé essentiellement des opposants à l'extension du passe sanitaire pour le troisième week-end consécutif. A la veille de cette mobilisation, les autorités s'attendaient pourtant à voir 150.000 personnes défiler. Samedi dernier (24 juillet), les manifestations avaient rassemblé 161.000 personnes et 110.000 une semaine plus tôt. Les chiffres sont donc en hausse.

A Paris, une des manifestations de plusieurs milliers de personnes est partie du métro Villiers (XVIIe arr.) à 14h00 en direction de la place de la Bastille (XIe arr.), émaillée de heurts avec les forces de l'ordre cherchant à contenir le cortège sur le parcours autorisé.

Vers 16h, la tension est montée à proximité de la place de la République, où la police répondait avec des lacrymogènes aux jets de projectiles ou de pétard de manifestants, criant "non à la dictature" ou chantant la Marseillaise.

Plus de 3.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour encadrer les manifestants, une semaine après que des manifestants ont envahi les Champs-Elysées, dont les accès sont bloqués ce samedi.

Des manifestations aussi en outre-mer

Le pass sanitaire a été adopté définitivement dimanche 25 juillet au Parlement. Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs depuis le 21 juillet, son extension pour les cafés, foires, salons, restaurants et trains est prévue le 9 août. Entre temps, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi le 5 août.

De nouveaux confinements sont mis en place ce week-end en Martinique et à la Réunion, où la couverture vaccinale est faible et le taux d'incidence en forte augmentation. A la Réunion d'ailleurs, deux cortèges ont rassemblé des milliers de manifestants samedi, dont un marqué par des échanges de pierres et de lacrymogène à Saint-Denis.