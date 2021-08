Vaccin contre le coronavirus : pourquoi Pfizer et Moderna augmentent leurs prix

Les États européens vont devoir débourser quelques euros en plus pour une dose des vaccins contre la Covid-19 de Moderna ou de Pfizer. Une information avancée par le Financial Times puis confirmée ce lundi 2 août par le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

Vendue jusqu'alors à 15,5 euros le vaccin, l'injection Pfizer passera à 19,5 euros. Pour Moderna, le tarif augmente de 19 à 21,5 euros. Une hausse qui ne suscite pas particulièrement d'opposition de la part du gouvernement.

"On les adapte, c'est demandé dans les contrats qui sont en cours de négociation, aux variants. On demande aussi que l'essentiel de la production, près de 300 composants des vaccins, soient produits sur le territoire européen", a expliqué Clément Beaune au micro de RFI. Ce-dernier a plus tard considéré sur CNews qu'il n'était "pas choquant" que les laboratoires s'enrichissent avec les vaccins contre la Covid-19.

Un bon niveau de protection contre les variants

Dans son état actuel, le vaccin de Pfizer/BioNTech offrirait un bon niveau de protection contre le variant Delta, selon une étude de la santé publique britannique. Après deux doses, l'efficacité serait de 88% contre les formes symptomatiques de la maladie et de 96% contre les hospitalisations. Des questions demeurent cependant quant à la protection face aux contaminations et à la transmission.