Paris : une banque retire un dispositif anti-SDF après un tollé sur les réseaux sociaux

publié le 28/07/2019 à 13:28

"SHAME", honte en anglais. C'est ainsi qu'un "gaulois réfractaire" qualifie un dispositif anti-SDF mis en place devant une banque du XIVe arrondissement de Paris. Des poteaux en inox devaient empêcher un SDF de dormir devant l'agence de la Caisse d'Épargne, ils seront "retirés dès que possibles", a finalement annoncé l'établissement samedi 27 juillet.

Le sans-abri avait élu domicile dans un angle protégé de la pluie de la façade d'un bâtiment de la Caisse d'Épargne. Selon plusieurs les riverains, cela faisait plusieurs années qu'il s'était installé. Mardi 23 juillet, il a été délogé par les forces de l'ordre afin que la banque y installe des poteaux l'empêchant théoriquement de s'y implanter.

C'était sans compter la colère du sans-domicile qui a déposé son matelas de fortune en équilibre sur les poteaux devant des habitants du quartier médusés qui l'ont photographié. La scène a enflammé les réseaux sociaux, qui ont partagé la colère des internautes.

Dispositif anti-sdf rue Hyppolite Maindron #paris14 ! Au prix du poteau inox, le gars dont c’était l’abri pouvait être logé 3 mois !!! pic.twitter.com/WeTNcvIz69 — Catherine Pierre (@cath_pierre) July 26, 2019

Avant / Après. Caisse d'Epargne, Paris 14e. pic.twitter.com/d8x8z8rNrv — Matthieu Brandely (@m_brandely) July 26, 2019

J'habite cette rue et j'ai été outrée lors de l'installation de ces hideux poteaux mercredi. Très triste pour le jeune homme qui "vivait là", avec qui j'avais plusieurs fois parlé de ses lectures (il dévorait toutes sortes de livres donnés par le voisinnage notamment). — Pauline Ferrier-Viaud (@Pauline_FV) July 27, 2019

Fraternité ?????? — thierry (@thierryringenba) July 28, 2019

Dans un premier temps, la banque a tenté de se justifier. "La situation est compliquée. La mesure a été prise afin de répondre aux normes de sécurité de la banque", a déclaré Thomas Levet, directeur des affaires institutionnelles de la Caisse d'Epargne sur CNews, samedi 27 juillet.

"Nous sommes intervenus auprès de la préfecture, des associations et des pouvoirs publics afin qu'il soit accompagné et pris en charge", a ajouté le responsable avant de faire machine arrière quelques heures après. "On comprend que cela puisse heurter, la forme n'était pas habile", finit-il reconnaître. Le responsable assure à la chaîne que "le dispositif sera totalement retiré dès que possible".

Ce n'est pas la première fois que ce type de dispositif est dénoncé, la plateforme Soyons humain de la fondation Abbé pierre comptabilise 267 dispositifs de ce type dans la capitale et 416 en France.