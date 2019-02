Paris : poussée sur les rails du métro par une SDF, une femme sauvée in extremis

publié le 28/02/2019 à 22:52

On a frôlé le drame à Paris, mercredi 27 février. Tout cela s'est passé très vite, aux alentours de midi sur le quai de la station de métro Saint-Lazare. Une jeune femme qui attendait son train a été poussée sur les rails par une autre, alors que le métro arrivait justement en station.



Des voyageurs témoins de la scène ont alors un réflexe salvateur : agiter les bras en direction du conducteur pour lui signaler le danger, et ça marche. Le métro pile et la jeune femme âgée de 30 ans est sauvée in extremis. Ramenée sur le quai choquée, elle est saine et sauve.

Pendant ce temps-là, son agresseure a été maîtrisée par d'autres voyageurs et remise à la police. Il s'agit d'une femme sans domicile fixe. Un acte qui serait sans motivation particulière selon les premiers éléments de l’enquête. Placée brièvement en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire, elle a dû ensuite être hospitalisée en raison de troubles psychologiques.