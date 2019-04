publié le 01/04/2019 à 15:56

Après 10 ans de bénévolat au Resto du coeur, Kévin Ortéga, 29 ans, a souhaité s'engager autrement et agir à sa façon. Il a eu le déclic en voyant la vidéo d'un coiffeur des rues en Angleterre et s'est lancé il y a un an.



Celui qui plus jeune voulait être pompier est devenu alors très vite une célébrité à Marseille. Pendant ses jours de repos, il s'installe sur le trottoir avec sa tondeuse et ses ciseaux et coiffe gratuitement les plus démunis, à quelques mètres des vendeurs à la criée sur le vieux port.

Avec des mots et des gestes simples, il change le quotidien de ceux qui dorment dans la rue. "Tout naturellement, je parle avec eux. Je leur propose mes coupes de cheveux, ils acceptent ou ils refusent mais quand ils acceptent ça se fait tout naturellement parce qu'il y a une confiance qui s'est crée entre nous", explique-t-il.

Une dignité retrouvée

"Je suis à la rue peut-être mais au moins je suis propre. Si les gens me regardent je suis nickel", témoigne Jérôme passé par les ciseaux de Kévin. En un an, Kévin a coupé les cheveux de plus de mille sans domicile fixe. Pour qu'ils se sentent beaux et reprennent confiance en eu. "Je peux aller me présenter à une agence d’Intérim et là j'aurais peut être plus de chances", dit l'un d'entre eux.



Un exemple de solidarité

Kévin a lancé le mouvement "Coiff in the street" et appelle tous les coiffeurs de France à le rejoindre. Il en déjà converti une quinzaine à Paris, Toulouse ou Annecy et espère bien les fédérer grâce à une application smartphone qu'il est en train de développer.



Cette générosité, Kévin la tient de sa famille d'adoption. À l'âge de 3 mois, les services sociaux le placent. Il grandit aux côtés de son papa pied-noir et de sa maman polonaise, de leurs filles et d'une dizaine d'autres enfants placés. "C'est une famille exemplaire, elle m'a tout donné". Chez eux d'ailleurs, tout le monde fait du bénévolat.



La semaine, Kévin travaille dans un salon de coiffure traditionnel. Inspirés par son action, ses collègues ont travaillé gratuitement pour lever des fonds contre le cancer. Bientôt, ils iront rejoindre Kévin dans les rues de Marseille où il n'a pas fini d'arpenter les rues avec son grand cœur et ses ciseaux.