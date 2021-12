Paris, Lyon... Combien de temps avez-vous perdu dans les bouchons en 2021 ?

Vous êtes un automobiliste parisien ? Vous avez perdu près d'une semaine dans les bouchons, six jours pour être plus précis. Si l'on en croit le classement 2021 de l'entreprise Inrix, spécialisée dans les données de trafic automobile, les Franciliens ont passé 140 heures à l'arrêt.

En 2020, selon le même classement la capitale française pointait à la 6ᵉ place. Point rassurant en revanche, la situation est meilleure qu'avant la pandémie, avec environ 15% de temps perdu en moins.

Plus au sud, Lyon est également l'une des villes les plus chargées sur les routes au niveau mondial. La douzième selon ce classement américain. En restreignant le classement aux villes européennes, la capitale des Gaules prend la 9e place. Avec 102 heures perdues, soit plus de quatre jours au total, dans les embouteillages, c'est tout juste 2% de moins qu'en 2019.

L'apparition de la métropole lyonnaise est d'autant plus marquante qu'elle pointait à la 34ᵉ place du classement en 2020.

Marseille et Nîmes très chargées au niveau européen

Le volume d'embouteillage a explosé en ce qui concerne la ville de Nîmes. Avec 92 heures de bouchons en 2021 pour les automobilistes, c'est un bond de 96% par rapport à la situation hors coronavirus. La préfecture du Gard pointe à 20ᵉ place européenne.

Juste derrière, Marseille est également dans le classement. Avec 78 heures perdues sur les routes, la situation est très légèrement plus favorable par rapport à 2019. Par rapport à cette période, le temps passé dans les embouteillages baisse de 4%.