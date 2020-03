publié le 23/03/2020 à 21:18

La police judiciaire de Paris va mettre à disposition ses effectifs pour organiser des patrouilles à Paris et en petite couronne afin de lutter contre les cambriolages. Des enquêteurs, qui travaillent notamment en services territoriaux et aux affaires économiques et financières, pourront désormais patrouiller pour traquer les cambrioleurs la journée, une activité éloignée de leurs missions quotidiennes.



Dans une note datée de ce lundi 23 mars, Christian Sainte le directeur de la police judiciaire fait état d’un fort risque d’augmentation des cambriolages en région parisienne "généré par la fermeture de nombreux commerces et le départ vers la province d’un grand nombre de Franciliens", en raison des mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus.

Sans pouvoir chiffrer pour le moment cette augmentation, une source policière a confirmé à RTL que les cambriolages sont en hausse, mais, que les interpellations de cambrioleurs le sont aussi.