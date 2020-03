Confinement : Decathlon impose à ses salariés de poser leurs congés payés

publié le 23/03/2020 à 15:45

En raison du quasi arrêt de ses activités commerciales, le groupe Decathlon a décidé de forcer ses salariés à prendre leurs congés payés et RTT restants au 31 mai 2020. En raison des mesures de confinement, 325 magasins Decathlon ainsi que 7 entrepôts ont dû fermer.

Cette mesure exceptionnelle a été prise "dans le but de garantir 100 % du salaire net à 100 % des collaborateurs", a assuré le porte-parole du groupe au magazine Capital. "Pour celles et ceux qui n’avaient plus de congés à poser, l’entreprise a garanti, jusqu’à fin mars, le complément de salaire à 100 %, dans le cadre de l’activité partielle", a-t-il ajouté.



La CFDT a contesté cette obligation pour les salariés de poser leurs congés payés, dans la limite d'une semaine prévue par un amendement du projet de loi d'urgence sanitaire. "Il faut savoir que Decathlon avait demandé à certains salariés de ne pas prendre leurs congés pendant des périodes d’activité forte et maintenant, la direction veut les leur imposer pendant le confinement. Certains salariés ont plusieurs semaines de congés à prendre", s'est indigné Sébastien Chauvin, délégué syndical CFDT, dans les colonnes de La Voix du nord.

Pour l'entourage de la ministre du travail Muriel Pénicaud, ce type de mesures constituent "un effort raisonnable" demandé aux salariés, alors que l'État "met en place un plan exceptionnel pour sauver l'emploi et éviter les licenciements".