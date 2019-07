Hausse des cambriolages en France : des erreurs à ne pas commettre

publié le 31/07/2019 à 14:54

Les cambriolages repartent en légère hausse en France, avec quelques départements particulièrement concernés : la Gironde, le Nord, mais également Paris. Une immense majorité de Français, 9 sur 10, commettent régulièrement des négligences : portes non verrouillées, fenêtre laissée ouverte et désormais l'étalage des destinations de vacances sur les réseaux sociaux... De quoi informer les cambrioleurs que vous êtes bien loin de votre logement.

Sur l'ensemble du territoire est notée une légère hausse du nombre de cambriolages : 645 par jour en moyenne. C'est 1,15% de plus par rapport à l'an dernier. Un chiffre à relativiser puisque l'année 2018 marquait une baisse significative des vols par effraction.

Paris est toujours en tête, suivie du département du Nord, puis de la Gironde. Certains s'en sortent mieux. Les cambriolages ont baissé de 12% en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Enfin, les diminutions les plus importantes concernent les Alpes-Maritimes, les Vosges et le Doubs, moins 22%.

Édouard Philippe renouvelle sa confiance à Castaner

Ce mercredi 31 juillet, le Premier ministre Édouard Philippe accompagné du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner faisait un déplacement à Palaiseau, en région parisienne, pour faire justement le point sur le dispositif de sécurité pendant les vacances pour prévenir les cambriolages. Le Premier ministre en a profité pour renouveler sa confiance au Ministre de l'Intérieur, largement critiqué dans la gestion de l'enquête sur la disparition de Steve à Nantes.