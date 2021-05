Parcoursup : qu'ont choisi les étudiants en terminale ?

publié le 26/05/2021 à 11:18

Admis, refusé, en attente... Les 931.000 candidats qui ont formulé des vœux sur la plateforme Parcoursup vont découvrir ce jeudi 27 mai, 19h, les réponses à leurs demandes d'affectation dans l'enseignement supérieur

Parmi les candidats : 635.000 lycéens, 182.000 étudiants en réorientation et 89.000 personnes qui souhaitent reprendre des études. Les élèves de terminale ont pu valider jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux parmi les 19.000 formations proposées sur la plateforme.

Le babyboom des années 2000-2001 est passé, il y a moins d'élèves en terminale mais l'offre de formations est plus importante. 500 de plus que l'année dernière : toutes les formations reconnues par l'État sont désormais sur la plateforme.

Le champ des possibles s'élargit encore et suscite de nouvelles candidatures. Par exemple, pour la première fois, les lycéens pouvaient postuler au concours post-bac des écoles nationales de vétérinaire : elles ont reçu 20.000 candidatures.

Sciences Po Paris, pour la première fois présent sur la plateforme, a vu son nombre de candidats doubler. Des candidats plus mobile : les trois quarts ont fait au moins une demande d'affectation en dehors de leur académie. C'est 5% de plus que l'année dernière.

Les licences et les BTS plébiscités

Les licences et les BTS sont les deux filières les plus demandées. Près de 7 lycéens sur 10 ont fait au moins un vœu en licence. Les licences universitaires sont pour la plupart non sélectives, cela permet de se garantir une place quelque part.

Le choix est vaste, avec plus d'une centaine d'intitulés différents. Les licences les plus demandées sont toujours le droit, la psychologie et Staps (les études scientifiques et sportives).

Les BTS sont aussi très recherchés : un lycéen sur deux en a mis sur sa liste de vœux. Une formation courte, en deux ans, mais sélective. Les terminales des bacs technologiques et professionnels ont davantage choisi des BTS, particulièrement adaptés à leur poursuite d'étude, et il y a des quotas pour leur garantir des places. Là aussi le choix est grand avec plus de 110 intitulés différents de BTS. En tête des préférences : management commercial, commerce international, relations clients.

La pandémie n'a pas détourné les jeunes des études de santé, au contraire. Il y a encore plus de candidats en école d'infirmiers que l'année dernière. Avec une hausse de 13%, c'est la formation la plus demandée de toutes celles proposées sur Parcoursup, comme en 2020.



Pour ce qui est des études de médecine, là aussi, gros contingent. Avant la réforme de l'an dernier, il y avait une voie unique d'accès. Désormais, elles sont multiples. 11% des lycéens ont postulé cette année dans la formation PASS, le parcours spécifique "accès santé",

et 19% dans l'une des 50 LAS, licence "d'accès santé". Souvent, ils cumulent des vœux en PASS et en LAS pour multiplier leurs chances.

Combien de réponses ce jeudi ?

En général, un peu plus de la moitié des lycéens reçoit au moins une réponse positive le premier jour. Au bout d'une semaine, l'année dernière, 63% avaient obtenu une affectation et au moment des épreuves du BAC, 85%.



Il y a forcément toujours des déçus. À Sciences Po Paris par exemple, où le nombre de postulants a doublé, mais pas les capacités d'accueil.