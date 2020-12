Parcoursup : quelles sont les nouveautés en 2021 ?

publié le 21/12/2020 à 13:44

La plateforme Parcoursup ouvre ses portes aux étudiants ce lundi 21 décembre. Cette année, elle arrive avec une nouveauté majeure, les notes du Baccalauréat sont prises en compte alors que jusqu'à présent, la plupart des élèves de terminales savaient où ils étaient pris avant même de passer le bac, le diplôme permettait juste de valider l'affectation. Seuls leur dossier scolaire et le contrôle continu servaient de référence.

Désormais, comme les premières épreuves du Baccalauréat doivent avoir lieu à la mi-mars, celles qui portent sur les enseignements de spécialités, les notes seront intégrées dans le dossier de l'élève et consultables par les établissements de l'enseignement supérieur sur Parcoursup.

Les formations qui figurent sur la plateforme sont plus nombreuses, plus de 17.000 cette année. On remarque notamment la nouvelle voie d'accès aux écoles nationales de vétérinaires. Sciences Po Paris fait aussi son entrée sur Parcoursup. Chaque formation dispose de sa fiche détaillée et renvoie aussi vers d'autres formations similaires.