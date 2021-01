publié le 24/01/2021 à 06:15

Ça y est la procédure est ouverte ! Depuis mercredi 20 janvier, les élèves de terminales et plus largement les personnes souhaitant s'inscrire dans l'enseignement supérieur peuvent formuler leurs vœux sur Parcoursup.

Il s'agit là d'une période qui peut être assez stressante, d'autant plus en cette année marquée par la crise sanitaire : le coronavirus bouleverse le baccalauréat et, avec lui, les modalités d'accès aux formations d'enseignement supérieur. Comme l'a rappelé Jean-Michel Blanquer sur RTL vendredi matin, les épreuves de spécialité étant annulées en mars, ce sont les moyennes des deux enseignements qui seront renseignées dans Parcoursup et non pas les notes obtenues à ces épreuves.

Un changement qui peut être déstabilisant mais ne doit pas vous faire paniquer pour la suite. Sachez que vous avez jusqu'au 11 mars pour valider vos vœux sur la plateforme, puis jusqu'au 8 avril pour compléter vos candidatures.

Jusqu'au 11 mars : validez vos vœux

Depuis le 20 janvier dernier, vous pouvez vous inscrire sur Parcoursup et entrer vos choix de formations. RTL.fr vous conseille d'en renseigner le plus possible : vous avez le droit de faire 10 vœux et 20 sous-vœux, n'hésitez pas à multiplier les formations et les établissements ! Une fois que vous êtes certain de vos choix de formation, vous aurez jusqu'au 11 mars pour les valider définitivement. Attention : après cette date, impossible d'en ajouter !

À l'issue de cette première étape, a lieu le 2ème conseil de classe de l'année (entre février et mars). Chacun de vos vœux fait alors l'objet d'une "fiche Avenir" avec les appréciations de vos professeurs et l'avis de votre chef d'établissement.

Jusqu'au 8 avril : complétez vos vœux

Après la phase de validation de vos vœux, et l'élaboration de vos "fiches Avenir", commence l'ultime étape de candidature : celle où vous devez compléter vos dossiers. Concrètement, cela signifie que vous devez bien vérifier les documents et autres informations demandées par chaque formation et être en mesure de les fournir. C'est à ce moment-là notamment que doit être rendu le projet de formation motivé.

Ensuite vous devrez confirmer vos vœux... et il n'y aura plus qu'à attendre ! Les premières réponses sont prévues pour le 27 mai.