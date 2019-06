publié le 25/06/2019 à 17:23

C'est une petite révolution qui se prépare dans le monde très fermé des grande écoles. Sciences Po Paris va mettre fin à son concours d'entrée à partir de 2021. L'école de la rue Saint Guillaume sélectionnera dès lors ses étudiants sur dossier, via la plateforme Parcours Sup, en prenant notamment en compte les résultats obtenus au lycée.

Une réforme de sa procédure d'entrée en première année, annoncée mardi 25 juin. "La réforme des admissions est un projet qui nous mobilise depuis deux ans, et qui prendra effet en septembre 2021, pour la première promotion issue de la réforme du bac", a déclaré à l'AFP son directeur, Frédéric Mion. "Notre volonté est de parvenir à un système plus lisible, plus efficace et plus équitable pour assurer une meilleure diversité des profils".

Avec la suppression de son concours d'entrée, et Sciences Po s'engage en parallèle à renforcer ses conventions avec les lycées relevant de l'éducation prioritaire.