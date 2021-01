Parcoursup : les lycéens dans l'incertitude entre réforme et crise sanitaire

publié le 20/01/2021 à 17:23

Parcoursup, nouvelle saison. Dès ce mercredi 20 janvier, les lycéens peuvent créer leur dossier et commencer à y inscrire leurs vœux d'orientation pour l'enseignement supérieur. Ils ont jusqu'au 11 mars prochain pour faire leurs choix définitifs. Un moment habituellement stressant, mais encore plus cette année, marquée par un double contexte : la réforme du baccalauréat et la pandémie de coronavirus.

Selon l'association Article 1, spécialisée dans l'égalité des chances, 69% des jeunes qu'elle suit considèrent que le contexte sanitaire est un frein aux études supérieures. Depuis des mois, ces lycéens voient les étudiants en difficulté et ne savent même pas eux-mêmes s'ils pourront passer le baccalauréat dans des conditions normales. Ils ne parviennent donc pas à se projeter.

En Première, ils ont vécu le confinement et pour leur dernière année de lycée, ils alternent entre le présentiel et le distanciel pour les cours. Pendant que certains pensent qu'ils n'auront pas le niveau pour la suite, d'autres se préoccupent de la conjoncture économique, notamment chez les familles en difficulté, et estiment qu'ils n'ont désormais plus les moyens de faire des études.

Un choix d'orientation fait 100% en ligne

Avec la réforme du baccalauréat, des lycéens se demandent s'ils ont choisi les bonnes spécialités pour postuler dans la formation qui les intéresse. D'après les spécialistes de l'orientation, avec tant de jeunes qui doutent, il va falloir encourager, informer et lutter davantage contre l'autocensure et les choix par défaut.

Cette année, il n'y aura ni portes-ouvertes, ni salon de l'orientation. Impossible d'organiser ces événements en présentiel, tout va donc se passer sur internet. Des visites virtuelles d'écoles, d'universités sont prévues. De son côté, le site de l'Onisep, l'organisme officiel d'information sur les métiers et les formations a répertorié les salons virtuels des semaines à venir, avec au programme des conférences à distance ou encore des forums de discussion. Les lycéens pourront également se rapprocher des étudiants ambassadeurs, chargés de partager leur expérience, pour chaque formation inscrite sur la plateforme.

Parcoursup fonctionne exactement comme l'année dernière, à un détail près. Les formations qui prévoient un concours doivent également indiquer un mode de sélection alternatif si celui-ci ne pouvait avoir lieu pour des raisons sanitaires. Le numéro vert de la plateforme a également été activé ce mercredi. Joignables au 0.800.400.070, les conseillers formés par l'Onisep ont été alertés du rôle bien particulier qu'ils devront tenir cette année.