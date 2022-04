Depuis mardi 29 mars, les inscriptions sur Parcoursup sont closes. Les élèves de terminale ou les étudiants qui se réorientent ne peuvent plus choisir de nouvelles formations mais il leur reste encore huit jours pour finaliser leur dossier. Quelles sont les prochaines échéances ?

Jusqu'au jeudi 7 avril à 00h, il est encore possible de compléter ou vérifier un dossier sur Parcoursup avec les éléments demandés par les formations. Par exemple, les jeunes peuvent encore ajouter des notes, un CV, des contacts, compléter chaque vœu par une lettre de motivation individuelle et personnalisée.

Les lycéens peuvent finaliser leur note explicative dans le volet "ma préférence" pour détailler leur projet professionnel et expliquer ce qu'ils veulent faire l'an prochain. Cette note leur servira si tous leurs vœux sont refusés.

Jusqu'à jeudi prochain, les lycéens peuvent aussi vérifier que la fiche avenir est bien complétée par leur lycée qui doit renseigner leur appréciation, les notes de l'élève, l'avis du chef d'établissement.



Enfin, les jeunes ont jusqu'au 7 avril pour confirmer définitivement leurs vœux afin qu'ils soient transmis aux formations demandées. Ils peuvent toujours choisir les abandonner, mais une fois validé, cet abandon sera définitif. Durant les mois d'avril et de mai, les formations se réuniront pour sélectionner les candidats.

Les premiers résultats de Parcoursup tomberont le 2 juin 2022

Les inscrits sur Parcoursup recevront des premières réponses lors de la phase d'admission qui commencera le 2 juin 2022. Ils auront un délai précis pour y répondre. Les réponses tomberont au fur et à mesure et pourront arriver jusqu'au 15 juillet 2022. Ce sera aussi le dernier jour pour accepter une proposition d'admission.



En cas d'absence de réponse positive, les lycéens pourront demander un accompagnement individuel auprès de leur lycée ou dans un CIO pour préparer la seconde phase dite "complémentaire" et envisager de s'inscrire à d'autres formations. La phase complémentaire doit commencer le 23 juin 2022 et se terminer le 16 septembre. Lors de cette seconde phase, les jeunes pourront formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans des formations où il reste des places disponibles.

En ce qui concerne les vœux en alternance, les jeunes ont jusqu'au 14 septembre 2022 pour ajouter leurs choix.