Parcoursup dévoile des premiers résultats, quelles sont les prochaines étapes ?

publié le 27/05/2021 à 20:11

C’est la surprise du jour : la plateforme Parcoursup a ouvert depuis 18 heures, en avance, jeudi 27 mai. C'est l’heure des premiers résultats pour 931.000 candidats au baccalauréat, impatients de recevoir la réponse à leurs vœux d'affectation dans l'enseignement supérieur.

Trois options sont possibles : admis, refusé ou en attente. Pour l’instant, le site est accessible seulement en mode consultation, pour éviter la surcharge. Les candidats voient leurs réponses à leurs voeux mais ne peuvent pas encore interagir ; ce sera possible plus tard dans la soirée.

En général, le premier jour, la moitié des candidats reçoit au moins une réponse positive sur Parcoursup. Si cette réponse était celle attendue par le candidat, il peut la valider dès ce jeudi soir et abandonner ses autres vœux. Ainsi, il libère des places dans les autres formations où il a postulé. Chaque matin, les dossiers sont mis à jour : les candidats voient alors s’ils remontent dans les listes d’attente.

Quand on a une proposition d’admission, il faut faire attention à la date limite pour la valider ou la refuser. Les délais sont assez courts, afin d'accélérer la procédure et donc de laisser des places pour ceux qui attendent. Dans les licences universitaires, il y a une quatrième réponse possible : "oui si". Oui, vous êtes admis, mais seulement si vous acceptez de suivre un programme de remise à niveau. Mais c’est un oui quand même !