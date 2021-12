Parcoursup : les principales dates du calendrier 2022

Ce sont 19.500 formations qui sont proposées sur le site d'orientation Parcoursup. Les lycéens et leurs parents peuvent découvrir la liste des différents enseignements possibles à partir de ce mardi 21 décembre.

La plateforme met en avant des fiches de présentation qui listent les critères d’examen des candidatures, les débouchés professionnels et les informations pratiques en fonction des formations. Les prix des différentes formations sont affichés par exemple. Cette phase d'observation constitue donc la première étape dans le calendrier de Parcoursup pour les terminales.



À partir du 20 janvier, ca sera la deuxième étape qui débutera. Les élèves devront commencer à s’inscrire et à formuler leurs vœux. Les terminales pourront lister 10 vœux, avec des possibilités de sous-vœux en fonction des formations. Il est également possible de formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Ils auront jusqu’au mardi 29 mars pour formuler ces vœux.

Le 7 avril, les dossiers de candidature des différentes formations devront être clos. Il faudra ajouter les éléments demandés par les formations. Durant les mois d'avril et de mai, les formations demandées organisent des commissions pour analyser les candidatures.

Le 2 juin débutera alors la phase d’admission avec les réponses des formations. Ces réponses pourront arriver jusqu'au 15 juillet 2022. Les formations peuvent alors répondre aux lycéens : "oui" ou "oui si". Chaque terminales doit alors répondre à ses propositions d'admissions dans les délais indiqués.

Le calendrier en cas d'absence de réponse positive

Le 5 juillet, les terminales connaîtront leurs résultats du baccalauréat. Ils pourront alors accepter définitivement leurs choix de formation et effectuer leurs inscriptions administratives.

Dès le 2 juin, les jeunes qui reçoivent uniquement des réponses négatives peuvent demander un accompagnement. Ensuite, du 23 au 16 septembre, la phase d'admission complémentaire permet de formuler 10 vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles.