Un aveu ? Emmanuel Macron a reconnu que le système d'orientation mis en place au lycée, Parcoursup, est "une usine à stress". Invité du 19.45 sur M6 ce mercredi 23 mars, le candidat à l'élection présidentielle veut "commencer" le travail d'orientation des élèves "plus tôt".

"Grâce à Parcoursup, on a apporté aux élèves plus d’information". C’est beaucoup mieux qu’il y a cinq ans, assure Emmanuel Macron, qui souhaite que "l’on puisse donner plus d’information". Le candidat évoque ainsi un "historique" adressé "aux parents et aux élèves" qui permettrait de savoir combien de gens ont eu le diplôme et ce qu'ils sont devenus professionnellement après avoir choisi telle ou telle voie. Il propose aussi que "dès le collège, il y ait plusieurs heures par semaine où on aide à l’orientation des jeunes et des familles".

Emmanuel Macron est aussi revenu sur sa volonté de remettre les mathématiques au sein du tronc commun des matières enseignées au lycée. "Parfois, cela créé des situations de choix" et cela "nuit aux autres options", a-t-il estimé. "On a besoin de former des jeunes qui vont aller de plus en plus vers les métiers du codage et du numérique. Avoir des maths dans le tronc commun jusqu’au bout est utile et donc il faut le remettre", a-t-il ajouté.