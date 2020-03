Parcoursup : 3 conseils pour réussir la formulation de ses vœux

publié le 10/03/2020 à 06:45

Dernière ligne droite pour les élèves de Terminale et pour les étudiants en réorientation désireux de reprendre en première année. Ils ont jusqu'à ce jeudi 12 mars minuit pour formuler leurs vœux et s'inscrire ainsi en première année de l'enseignement supérieur.

Il est possible de formuler 10 vœux de formation. Pour certaines de ces demandes, il est possible de formuler des sous-vœux, 10 par vœux au maximum, et 20 sous-vœux maximum tous vœux confondus. Par exemple, un élève peut formuler le vœu de faire un DUT en génie biologique et demander en sous-vœux ce DUT dans plusieurs établissements.

Après la fin de la période de formulation des vœux, les personnes inscrites auront jusqu'au 2 avril pour compléter leur dossier d'inscription. Le calendrier prévoit ensuite l'arrivée des premières réponses à partir du 19 mai puis tout au long de l'été. RTL.fr propose trois conseils à ceux qui hésitent encore ou sont carrément en retard.

1. Inscrivez vous tout de suite

Si vous n'avez pas encore procédé à votre inscription sur la plateforme Parcoursup, ne tardez plus ! Les autorités prévoient, comme chaque année, un engorgement de la plateforme lors des dernières heures de son activité. Même si vous n'avez pas encore choisi votre formation, vous pouvez vous inscrire. Vous pourrez ensuite revenir pour valider vos vœux.

2. Trouvez de l'information

Il ne vous reste que quelques jours pour vous décider. Pour mieux connaître les formations qui vous sont proposées, vous pouvez consulter le site terminales2019-2020.fr. Sur la plateforme Parcoursup, vous trouverez aussi la description détaillée des formations, les pré-requis, les enseignements dispensés, etc. N'hésitez pas, enfin, à appeler les établissements si vous avez besoin de détails sur les formations, les pré-requis, les débouchés...

3. Formulez un maximum de vœux

Le conseil le plus important : vous avez le droit de faire 10 vœux et 20 sous-vœux : profitez-en ! Ni l'ordre, ni le nombre de vœux n'influe sur le résultat. Si vous avez encore des doutes sur une formation, demandez-la quand même : il sera toujours temps d'y renoncer plus tard si vous vous rendez compte qu'elle n'est pas faite pour vous. Choisissez des formations sélectives et non-sélectives, variez les types d'études, et n'hésitez pas à formuler des vœux en dehors de votre académie.