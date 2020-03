publié le 03/03/2020 à 06:28

C'est un moment clef dans l'orientation des futurs bacheliers. Le 12 mars prochain, les élèves de Terminale ainsi que les étudiants en réorientation ne pourront plus formuler de nouveaux vœux sur la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup. Ils auront en revanche jusqu'au 4 avril prochain pour les confirmer.

Les autorités craignent un engorgement du site Internet les derniers jours avant la date fatidique. Il est donc recommandé aux étudiants qui ne l'ont pas encore fait de s'inscrire sur parcoursup.fr. Il faut pour cela leur INE (numéro étudiant) et leur date de naissance notamment.

En tout, l'élève peut formuler de 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non) et 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licences et PACES (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Île-de-France).

Entre le 12 mars et le 2 avril, l'élève doit confirmer ses inscriptions, en fournissant notamment une lettre de motivation. Les premières affectations sont, elles, attendues pour le 19 mai.