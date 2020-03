Parcoursup : comment formuler ses vœux ?

publié le 05/03/2020 à 06:00

Jeudi 12 mars 2020, minuit, dernier délai pour renseigne vos vœux d'études supérieures sur le site internet de Parcoursup. Les autorités ont toutefois précisé qu'un possible engorgement de la plateforme dans les derniers jours pourrait perturber l'inscription et la finalisation du dossier de voeux : il est fortement recommandé aux étudiants de ne pas attendre la dernière minute.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour formuler correctement ses vœux. Le site de Parcoursup permet à chaque lycéen d’exprimer 10 vœux d’orientation maximum. Ces derniers ne peuvent pas être classés par priorité, mais peuvent en revanche, être regroupés. Les élèves peuvent postuler dans plusieurs universités ou écoles, pour la même formation. Ils doivent aussi justifier leurs demandes par une lettre de motivation pour chaque vœu formulé en ligne.



Création du dossier

Pour la création de son dossier 2020, le bachelier doit présenter les notes qu’il a reçues à l’examen. S’il ne les a pas en sa possession, il doit se munir du relevé de notes aux épreuves anticipées passées en première année. Pour les candidats libres du bac français, le numéro d’inscription "OCEAN" composé de 10 chiffres leur sera demandé. En ce qui concerne le lycée agricole, l’élève doit présenter son INE ou INAA, un numéro (composé de 10 chiffres, d’une lettre ou de 9 chiffres avec 2 lettres) inscrit sur les bulletins scolaires ou disponibles au secrétariat de l’établissement.

Enfin, les étudiants qui souhaitent simuler une demande de bourse ou s’inscrire dans une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) avec internat, devront se munir du dernier avis d'imposition d'un des parents ou tuteur.



Finalisation du dossier

Pour finaliser son dossier, les étudiants doivent se connecter sur le site de Parcoursup en cliquant sur "M'inscrire" ou "accéder à mon dossier". Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, il faut cliquer sur "créer mon dossier 2020" et charger les documents détaillés ci-dessus.

Ensuite, l’étudiant doit signer une charte après avoir lu et coché chaque ligne de celle-ci. L’étape suivante consiste à indiquer la date de naissance et le numéro INE. Si ce dernier ne permet pas de vous identifier, contactez votre établissement scolaire pour récupérer un numéro de dossier et un mot de passe.



Un code de validation est ensuite envoyé par mail : n’hésitez pas à vérifier les spams et courriers indésirables s’il n’est pas visible dans votre boîte de réception.



Renseigner ses vœux

Il est temps désormais de formuler ses souhaits. Dans la catégorie "vœux multiples", les formations d’ingénieur, DUT, BTS, DCG… sont regroupées. L’élève peut ainsi demander une ou plusieurs formations qui appartiennent à un ensemble de formations regroupées par spécialités. Il convient de rappeler, que le site ne présente pas tous les cursus. "Si vous ne trouvez pas une formation recherchée, contactez directement l’établissement concerné pour connaître les dates et modalités d’inscription", indique la plateforme. Enfin, l’ajout ou la modification des vœux est possible jusqu’au 12 mars minuit, date de clôture des inscriptions. Il faudra ensuite les confirmer avant le 2 avril prochain.





Combien de vœux peut-on renseigner ? 1 à 10 demandes (vœux multiples ou non) et 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licences et PACES (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Ile-de-France). Une lettre de motivation doit accompagner chaque souhait : les étudiants peuvent également préciser les expériences et engagements extrascolaires dans la rubrique "vos activités et centres d'intérêt".

La réponse : le 19 mai 2020

Ne reste plus qu’à attendre la réponse que les élèves recevront le 19 mai prochain, date à laquelle les universités commenceront à informer les candidats sur la suite de leurs demandes. Dans le cas d’une réponse positive, le lycéen aura une semaine pour accepter ou refuser. L’université peut formuler la condition que l’élève suive une formation personnalisée.



Si le bachelier est sur liste d’attente, il faudra attendre d’éventuels désistements jusqu’à la fin de la phase complémentaire qui débutera le 25 juin. Enfin, si la réponse est négative, des cursus où des places sont disponibles lui seront proposés.