Parcoursup : calendrier et étapes à suivre pour les futurs bacheliers

Dès ce mercredi 22 janvier, les lycéens peuvent s'inscrire sur Parcoursup et ainsi commencer à enregistrer leurs 10 vœux, et le cas échéant leurs sous-vœux.



Les vœux doivent être ajoutés avant le 12 mars. Après cette date, les inscrits sur Parcoursup peuvent finaliser leur dossier de demande d'admission en ajoutant les pièces demandées. Avant le 2 avril, les lycéens doivent valider chacun des vœux émis.

Le 19 mai, les élèves recevront leurs premières réponses. Ce sera soit "oui", "oui, si" (l'élève est accepté mais aura une formation personnalisée pour l'aider), "en attente" ou "non". Ils doivent confirmer ou infirmer dans les délais les propositions d'affectation qui leur sont faites. Les élèves peuvent répondre "oui, mais", c'est-à-dire accepter une proposition tout en conservant leurs autres vœux.

📣 Mercredi 22 janvier : vous pourrez créer votre dossier #Parcoursup à partir de 12 heures et formuler jusqu'à 10 vœux pour les formations de votre choix.



🔗 https://t.co/K4OySZ6ERW pic.twitter.com/2Jc2PBA2AC — Parcoursup (@parcoursup_info) 21 janvier 2020

La procédure est suspendue pendant les épreuves du Bac

Grâce aux places libérées, de nouvelles propositions d'affectation vont être faites aux étudiants en attente. La procédure est suspendue du 17 au 24 juin pendant les épreuves écrites du baccalauréat. Cette phase principale se conclut le 17 juillet. Les dernières réponses sont reçues le 14 juillet, et doivent être acceptées ou refusées dans les 3 jours qui suivent.

Dès le 25 juin, une phase d'admission complémentaire est ouverte. Elle s'adresse à tous les étudiants qui n'ont eu aucune réponse positive, mais aussi à ceux qui ont des vœux en attente ou ont accepté une formation qui ne les satisfait pas. Elle s'adresse aussi aux étudiants qui n'ont pas respecté les délais pour formuler leurs vœux ou ne se sont pas inscrits.

Cette phase complémentaire permet de formuler 10 vœux supplémentaires dans des formations qui disposent de places disponibles. Le principe est alors le même que pour la phase d'admission principale, avec l'obligation de confirmer ou infirmer des propositions dans les délais.

Le calendrier de Parcoursup 202 Crédit : Parcoursup/ministère de l'Enseignement supérieur