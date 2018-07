Paiement sans contact : le plafond bientôt relevé à 30 euros

publié le 31/01/2017 à 07:25

Les français plébiscitent le paiement sans contact.10% des paiements de proximité ont été effectués avec cette formule en 2015. Le principe est simple : lors d'un achat, la transaction s'effectue en passant la carte bancaire au-dessus de la machine, sans composer de code.



Face à cet engouement, le plafond de 20 euros apparaît aujourd'hui trop limité et sera donc augmenté à 30 euros à partir de l'automne 2017. "Les consommateurs et les commerçants ont définitivement adopté cette technologie", se réjouit Loys Moulin, directeur du développement au groupement cartes bancaires CB.

Selon lui, relever le plafond des paiements est justifié, car 60% des transactions sont inférieurs à 30 euros, contre 40% pour les paiements inférieurs à 20 euros. "Cela va doper l'usage et les commerçants sont très favorables sur la rapidité du passage en caisse et les consommateurs qui ont adopté la technologie sont également favorables à 80%", assure-t-il.

"C'est un paiement sûr, efficace et totalement sécurisé

Plusieurs interrogations sont tout de même soulevées concernant le fonctionnement de cette formule. Parmi les inquiétudes de certains utilisateurs : les fraudes et arnaques bancaires.



Sur ce point, Loys Moulin tient à être rassurant : "Le consommateur est intégralement protégé : même si sa carte est volée et que le fraudeur arrive à faire quelques transactions sans contact, le consommateur sera intégralement remboursé et les commerçants sont garanties de toutes les opérations sans contact. [...] C'est un paiement sûr, efficace et totalement sécurisé", affirme le directeur.