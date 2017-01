Au vu du succès de ce mode de paiement, le groupement des cartes bancaires a décidé de relever le plafond à partir de l'automne 2017.

> Le plafond du paiement sans contact va passer de 20 à 30 euros Crédit Média : Armelle Levy

par Armelle Levy , Clarisse Martin publié le 30/01/2017 à 15:30

10% des règlements par carte bancaire actuellement se font par le biais du paiement sans contact. Une pratique qui rencontre un succès tel, que le groupement des cartes bancaires a décidé de revoir le plafond des paiements à la hausse. À compter de l'automne 2017, le plafond devrait passer de 20 à 30 euros.



Depuis un an, le paiement en espèce a chuté de 5 à 10%. Une baisse mise sur le compte du paiement sans contact. Ainsi, dès le mois prochain, les banques vont entreprendre la modification des terminaux de paiement par carte bancaire des commerçants, afin de les adapter à ce changement. Et dès le mois de septembre 2017, les premières cartes bancaires avec ce nouveau plafond seront mises en circulation.



Pour éviter la fraude, le plafond est maintenu à un montant relativement peu élevé, 30 euros. Un bémol à apporter toutefois, certains clients des banques commerciales devront patienter près de trois ans afin d'en profiter. Une durée qui correspond à celle du renouvellement de leur carte bancaire. Ce mode de paiement, plébiscité pour sa rapidité et sa simplicité, consiste simplement à poser sa carte sur le terminal de paiement adéquat, pour payer sans avoir à composer son code de sécurité.