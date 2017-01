Internet : la fraude à la carte bancaire a doublé en quatre ans en France

ÉDITO - Internet s'est imposé comme un outil indispensable pour tous. Le magazine "Capital", en partenariat avec RTL, explore les risques et les parades.

par Christian Menanteau , Loïc Farge publié le 26/01/2017 à 07:57

Un millions et demi de Français ont été victimes d’une fraude à la carte bancaire l’an dernier. Un chiffre qui a doublé en quatre ans, et qui démontre que les escrocs du Net appliquent aujourd'hui des stratégies de plus en plus raffinées. Il y a désormais une chaîne mondialisée de criminels techniquement très forts et très bien structurés. Le pillage souvent subtil de votre compte en banque a souvent débuté par l'attaque venu d’un pays de l’Est, sur un grand fournisseur américain qui possède des millions d'adresses mails, des codes, des coordonnées bancaires. Des données que les cybercriminels revendent ensuite par zones géographiques.



Actuellement, une bonne carte de crédit vaut en moyenne 35 dollars sur l'Internet souterrain. Pour cette modique somme, un bon pirate peut vider votre compte. Et personne n’est à l’abri : le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi lui-même, s’est récemment fait piraté.



Les systèmes de sécurité et notre vigilance sont insuffisants. Si les cybercriminels ont réussi à piller 1 milliard de comptes Yahoo ou 170 millions de profils LinkedIn, pénétrer les sites de l’Élysée, du Pentagone ou des grandes entreprises, c’est qu’à un moment donné, le rapport entre l’épée et le bouclier bascule en faveur de l’attaquant. Et quand la parade est trouvée, les cyber-voyous attaquent par une autre porte.

Montée en puissance des chantages

Mais les utilisateurs privés leur facilitent aussi grandement la vie. D'abord en ne soignant pas suffisamment leurs mots de passe. Ensuite, faute de vigilance face aux courriels hameçons, de rigueur face aux sites boursiers et financiers inconnus (200 sites illégaux identifiés en 2016). Par imprudence aussi face aux offres locatives, de vacances ou d’échanges trop belles pour être sincères. Enfin, par manque de rigueur face aux propositions de sites de e-commerce aux références très floues. Le bon usage de la Toile supporte mal la légèreté.



Le panorama que dresse notre dossier appelle à la vigilance. On assiste ainsi à la montée en puissance des attaques et des chantages personnels comme professionnels. À coup de rumeurs bidon, de désinformations, de menaces contre la réputation : il y a au moins 83 millions de faux profils sur Facebook. La panoplie des cybercriminels s’enrichie tous les jours. Au bout du compte, toutes arnaques confondues la note est déjà supérieure à 1 milliards d'euros par an en France. Cela commence à être très significatif.