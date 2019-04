publié le 27/04/2019 à 09:44

Les auditeurs du Bonbon sur la langue sont de plus en plus curieux de français, j’ai l’impression, et j’adore ça ! Comme MAG7836, qui m’a posé cette jolie question, sur le site RTL.fr. Il (ou elle) me demande : "Pourquoi le mot second s'écrit-il avec un C alors que nous le prononçons comme un G ?"



C’est vrai, c’est très étrange. Voici l’explication. Le mot second est issu du latin classique secundus, prononcé avec le son "C", qui signifie "suivant". Le français descend en grande partie du latin, comme chacun le sait, mais les mots ont bien sûr été déformés, se sont modifiés progressivement, mijotés aux diverses sauces gauloises locales. Assez vite, secundus a perdu sa finale en "us" et, peu à peu, on a commencé à le prononcer "seGond", sans doute tout simplement parce que c’est plus simple à articuler que "seCond".

Jusqu’au XVIIe siècle et à la création de l’Académie française, chacun écrivait un peu comme il le souhaitait, enfin, ceux qui savaient écrire, et en réalité ils étaient fort peu nombreux. On trouve dans les textes de cette époque aussi bien des "seCond" avec un C que des "seGond" écrits avec un G, mais ce dernier semble être devenu avec le temps le plus fréquent.



Les autres mots à l'orthographe illogique

La même transformation de consonne s’est d’ailleurs produite pour le mot "dragon", par exemple, qui descend du draco latin. Sauf que "dragon" s’écrit bien avec un G, comme il se prononce en français moderne ! Second et tous ses dérivés (seconde, secondaire, seconder…) souffrent d’une intervention que l’on peut juger intempestive de nos lexicographes du XVIIIe siècle, qui ont décidé de "rendre" au mot sa racine latine…

l’éloignant ainsi de sa prononciation.



En anglais, on écrit le mot comme en français, mais on prononce avec le son "C", second ; en espagnol le mot est devenu segundo, donc avec le son "G", mais on l’écrit aussi avec la lettre G. Il n’y a qu’en français qu’on écrit "C" en prononçant "G". Ce n’est pas ce qu’il y a de plus commode. Mais il y a quantité d’autres mots français dont l’orthographe est parfaitement illogique… à moins que ce ne soit leur prononciation.



Que pensez-vous de termes aussi banals que monsieur, par exemple, qui devrait se prononcer "mon sieur", ou s’écrire MEUSSIEU ? Ou du mot femme, qui devrait s’écrire FAME… ou se prononcer "feumeu", comme on dit en verlan déverlanisé, si j’ai bien compris (femme a donné meuf en verlan, qui donne feumeu… en verlan de verlan).

Femme vient du latin femina, qui progressivement s’est prononcé "fème", puis "fame", mais là encore les lexicographes ont tenu à maintenir le lien avec l’origine latine, donc le premier "e"… même s’il se prononce A. C’est toute la différence entre la graphie du français et celle de l’espagnol, par exemple. En France on a voulu maintenir dans l’orthographe les racines latines, en faisant parfois fi de la prononciation, sans doute pour mettre un peu de sel dans nos dictées !